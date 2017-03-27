وزير التنمية المحلية بأسوان كركر النوبية نموذج متكامل سنعممه فى

اصدر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إن مشروع تنمية وادى كركر النوبية بأسوان أحد المشروعات الواعدة فى مصر، مؤكداً أن القرية نموذج للتخطيط المتكامل لمصر الجديدة فهى منطقة متكاملة سنكررها فى محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، على هامش زيارته لمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، أن وادى كركر مشروع متكامل به زراعة وصناعة وفنون ورياضة، مشيراً إلى أن هناك قلوب وعقول تقول أن مصر أخلصت لهذا الوطن.

وأظهر أننا فى هذه المرحلة نحدث نقلة صنف ية بقيادة الرئيس السيسى تؤكد اهتمامه بالصعيد وتنمية مشروعات اجتماعية واقتصادية وصناعية وغيرها.

كما تفقد الدكتور هشام الشريف يرافقه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان أحد المنازل النوبية بقرية كركر، وأشاد بمساحة المنزل التى تبلغ 218 مترا ويتكون من غرفتين ومطبخ وحمام بالإضافة إلى جانب حوش سماوى، وتبلغ أعداد المنازل 2024 منزلا نوبيا.

واصدر الدكتور هشام الشريف فى أول تعقيب له على قرارالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط منع الهواتف الذكية داخل ديوان سنة المحافظة “المحافظ صاحب قراره”، مضيفا شبه هذه القرارات تخص كل محافظ على حدة وليس للوزير دخل فيها.

المصدر : مصر ناين