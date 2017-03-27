نادى القضاة بعد الموافقة على تعديل السلطة القضائية اجتماع طارئ

أعلنت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض، كما تم دعوة المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة لإجتماع الأربعاء القادم لتدارس الأمر.

وأكدت اللجنة فى بيان لها بأن نادى القضاة يرفض تعديل اللجنة التشريعية بشأن قانون السلطة القضائية.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائب وامتناع نائبان عن التصويت.

المصدر : مصر ناين