الملاريا تقتل شخصا فى زيمبابوى وتصيب ألفا آخرين

أدى انتشار الملاريا إلى وفاة 150 شخصا فى زيمبابوى خلال الشهرين الماضيين، وسجلت 90 ألف حالة إصابة تقريبا، بحسب ما صرح مسؤول حكومى الاثنين، اصدر إن السبب فى ذلك هو الأمطار الغزيرة.

وصرح جوزيف مبيريكوناشى مدير مكافحة الملاريا فى وزارة الصحة لوكالة فرانس برس “شهدنا زيادة حالات الملاريا ل تساقط الأمطار الغزيرة هذا السنة ما أدى إلى زيادة توالد الناموس“.

وأضاف أن 151 شخصا توفوا وأنه تم تسجيل 89216 حالة ملاريا خلال الشهرين الماضيين بعد تساقط أمطار غزيرة تسببت كذلك فى فيضانات قاتلة.

واصدر أنه رغم أن ارتفاع حالات الاصابة بالملاريا كان متوقعاً بعد هطول الأمطار، فربما كان السبب فى بعض الوفيات التأخر فى الحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف: “الوفيات سببها تعذر الوصول إلى المرافق الصحية” ولا سيما فى المنطقة الجنوبية التى كانت الأكثر تضررا.

وهطلت امطار غزيرة على البلد الواقع فى افريقيا الجنوبية من ديسمبر الى أن نهاية فبراير ما أدى إلى مصرع 246 شخصا وتشريد نحو 2000 اخرين على الأقل من منازلهم، فيما لحقت الأضرار بالمنازل والمدارس وفاضت العديد من السدود. وأصدرت النظام مناشدة للحصول على المساعدة الدولية.

المصدر : مصر ناين