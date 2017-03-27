مجلس جامعة دمنهور يكرم محافظ البحيرة كأول سيدة تتولى المنصب فى مصر

قام الدكتور عبيد صالح رئيس كلية دمنهور ،بتكريمالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ،وإهدائها درع الكلية ،وشهادة تقدير بمناسبة توليها منصب المحافظ ،وحصولها على ثقة القيادة السياسية ،كأول سيدة بمصر والعالم العربي تتولى هذا المنصب ،وذلك تقديرا لدور المراه المصرية، وتتويجا لجهودها وانجازاتها في خدمة الوطن وإبراز الوجه الحضاري لمصر

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الكلية ،بحضور نواب الكلية وعمداء الكليات ،حيث تم الأستقرار على اتخاذ الإجراءات التنفيذية السريعة ،لإنشاء كلية للطب ومستشفى جامعي بدمنهور ،الى أن تكتمل صروح الكلية ،وتتمكن من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة لأبناء المحافظة .

كما جددت المهندسة نادية عبده تأكيد دعمها الكامل لكلية دمنهور في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الكلية هي بيت الخبرة والمرجع العلمي والاستشاري للجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولابد من تفعيل الاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة والمسنةل والأبحاث العلمية في دفع عجلة التنمية على ارض المحافظة.

وتم تكريم أعداد 10 من طلبة وطالبات كلية التمريض بدمنهور، الذين شاركوا في المؤتمر الطلابى بكلية التمريض ،الذي أقيم بمحافظة الاسماعلية وشارك فيه كليات التمريض على مستوى جامعات مصر ،بالإضافة إلى مشاركات جامعات نيجيريا والسودان والعراق وماليزيا ،وحصل فيه الطلاب المكرمين على المراكز الأولى ،في أفضل ملصق علمى وأفضل كشف علمي مقدم في المؤتمر.



تكريم محافظ البحيرة



محافظ البحيرة فى اجتماع الجامعه



محافظ البحيرة ومجلس الكلية

المصدر : مصر ناين