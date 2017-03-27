وزير الخارجية التونسى توحيد كلمة العرب هى السبيل لمواجهة التحديات

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى اليوم الإثنين، أهمية توحيد جهود الدول العربية لدفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة فى المنطقة العربية.

واصدر الوزير، أن دعم العمل العربى المشترك وتوحيد الكلمة هو السبيل لرفع التحدّيات الماثلة والتصدّى للمخاطر المحدقة بالمنطقة العربية وحل الأزمات التى تعيشها، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى مواجهة خطر الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير التونسى فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للدورة 28 لمجلس كلية الدول العربية على مستوى القمة التى ستنعقد بعد غد الأربعاء بالأردن.

وأجرى الجهيناوى على هامش الاجتماع، سلسلة من اللقاءات مع أعداد من نظرائه العرب، تناولت الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة التى ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان يوم 29 مارس الجارى وسبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها.

المصدر : مصر ناين