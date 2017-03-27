حقوق طنطا تنظم ندوة عن دور المرأة فى تنمية المجتمع بحضور المحافظ

نظمت كلية الحقوق جامعه طنطا ندوة تحت عنوان ” دور المرأه فى تنمية المجتمع” وتهدف هذه الندوة الى أبراز دور المرأه فى المجتمع والعمل على تعظيم دورها لانها هى التى تقوم بتربية أجيال ،ترقى بوطنهم وهى أيضا التى تغرس فيهم الانتماء الى وطنهم ،والعمل على النهوض ،وخلال الندوة قدم الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق جامع طنطا الشكر لمحافظ الغربية على مساندته ،ودعمه الدائم للجامعنة ورعايته ومشاركته فى كافه المؤتمرات والندوات .

كما قدمت الدكتور صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأه فرع الغربية الشكر للمحافظ على دعمه الدائم للمرأة سواء كان دعم مادى أو معنوى وأكدت أن تمكين المرأه لن يتم الا بعد أن تقوم المرأة بالتطوير والتثقيف .

وأكد المحافظ فى كلمته على دور المرأه فى المجتمع ،أنها نصف المجتمع بل المجتمع كله فهى أم ووزيرة مالية فى بيتها، وهى التى يبنى بها المجتمع كله ،مشيرا إلى اهتمام الدولة بالمرأه وتمكينها من المناصب القيادية ،وذلك لثقتنا فى أداءها ، وقدم الشكر للكلية لتبنيها وتنظيم هذه الندوة .

حضر الندوة اللواء السيد سعيد سكرتير سنة مساعد محافظة البحيرة ،والدكتورة نبيلة اسماعيل عضو اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة ،والمستشار أشرف سرور رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنه التشريعية للمجلس القومى للمرأة ،وأعداد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

المصدر : مصر ناين