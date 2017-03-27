LG تمد سامسونج بـ ألف شاشة LCD

كشفت تقارير جديدة أن شركة سامسونج تجرى وراء للاعتماد على شركة LG فى توريد شاشات LCD بدلا من شركة شارب اليابانية، خاصة بعدما أرسلت “شارب” تنبيها لشركة سامسونج قبل ثلاثة أشهر تشير فيه إلى أنها ستتوقف عن توريد شاشات LCD والتى تستخدمها سامسونج فى مؤسسات التلفزيونات الذكية، إلا أن مسئولا من سامسونج اصدر إن الشركتين لم توقعا بعد اتفاقا رسميا.

ووفقا لما نشره موقع yonhapnews الكورى، فقد بدأت سامسونج فى الكشف عن مورد آخر لها، وحسب التقارير فإن سامسونج قد استقرت على شركة Lg، والتى ستبدأ خلال شهر يونيو المقبل بتوريد حوالى 700 ألف شاشة LCD لسامسونج، فيما جاء قرار “شارب” لإيقاف توريد الشاشات لسامسونج بعد استحواذ شركة فوكسكون على حصة كبيرة منها، وذلك لرغبة داخل الشركة بزيادة مبيعات مؤسسات التلفزيون الخاصة بها، بدلا من بيع الشاشات لشركة سامسونج.

ورغم أن شركتى سامسونج وLG تتنافسان فى العديد من المجالات، لكنهما تتعاونان معا فيما يتعلق بتوريد المنتجات، وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن سامسونج قد تعتمد على بطاريات لهاتفها جلاكسى S8 من شركة LG أيضا، على جانب آخر كانت شارب قد قدمت خلال السنة الماضى 2016، ما يصل إلى 5 ملايين شاشة LCD لشركة سامسونج، وهو ما يشبه حوالى 10% من احتياجها السنوى من الشاشات، وهو ما يعنى أن الـ700 آلاف شاشة التى ستوفرهم LG سيشبه ون نسبة ضئيلة للغاية.

المصدر : مصر ناين