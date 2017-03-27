عصام عبد الفتاح لائحة عقوبات خاصة على المطالبين بإعادة الفيديو

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أنه سيتم تطبيق وضع لائحة خاصة مع تطبيق حكم الفيديو فى المباريات .

شوف عبد الفتاح فى المؤتمر الصحفى للحكام، أنه سيتم وضع لائحة عقوبات تمنع من إعادة أى لقطة فى المباراة إلى جانب منع اللاعبين والجهاز الفنى من مشوفة اللقطة المثيرة للجدل وأن هذا الأمر سيكون من اختصاص طاقم الحكام وحكم الفيديو فقط.

شوف عبد الفتاح أنه سيتم تطبيق عقوبات على أى من يخرج عن النص فى هذه الأمور.

المصدر : مصر ناين