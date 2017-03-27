لافروف نرحب بجهود مصر المستمرة لحل الأزمة فى ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن روسيا ترحب بجهود بعض دول المنطقة المستمرة، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر، الذين سعوا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وقيادة نظام توافق وطنى ومجلس رئاسى فى طرابلس.

وأشار الوزير الروسى فى مؤتمر صحفى بعد محادثات مع نظيره الإيطالى أنجيلينو ألفانو، إلى أن روسيا مقتنعة بأن اللاعبين الأجانب يدركون الحاجة إلى وقف الرهان على جانب واحد من الجانبين فى حل النزاعات ودعم التسوية والحوار الشامل الليبى، موضحا: أن هناك بعض التناقضات بين اللاعبين الخارجيين فيما يتعلق بدعم من فى ليبيا، ونحن بحاجة أن يقرر الليبيين مصير بلدهم.

المصدر : مصر ناين