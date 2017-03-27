تعرف على كيفية تطبيق تجربة حكم الفيديو فى المباريات بالتفصيل

شرح محمد نصر المخرج التليفزيونى، عن كيفية تطبيق تجربة حكم الفيديو فى الملاعب المصرية الفترة المقبلة فى الدورى والكأس.

واصدر محمد نصر، إنه سيتم توفير وحدة مونيتور لحكم الفيديو، وتكلفتها حوالى 3 آلاف جنيه، وسيتواجد حكم الفيديو فى الجهة الفى المقابل ة لدكة المدربين من الملعب.

شوف بأنه فى حالة وجود أى لقطة جدلية سيبلغ حكم الفيديو حكم الساحة بالقرار ثم يتوجه حكم الساحة خلال ثوان قليلة إلى حكم الفيديو لمشوفة الكرة فى المونيتور، وهنا يبلغ حكم الفيديو مخرج اللقاء بضرورة إعادة اللقطة سريعاً لاتخاذ القرار.

المصدر : مصر ناين