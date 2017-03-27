بالصور الرئيس الإيرانى يصل العاصمة الروسية موسكو

أظهرت صورًا نشرتها وكالة أنباء رويترز، الرئيس الإيرانى حسن روحانى لحظة وصوله لمطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وقبيل مغادرته مطار “مهرآباد” بطهران أكد روحانى، أن العلاقات بين إيران وروسيا تصب فى مصلحة شعبى البلدين والمنطقة، وصرح أن هذه العلاقات لم ولن تكون موجهة ضد أى بلد آخر.

وفى وقت سابق أعلن الكروملين، عن لقاء يجمع روحانى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بكره الثلاثاء فى القصر الرئيس بالعاصمة موسكو لكشف عدة قضايا إقليمية ومحلية مشتركة.



روحاني يصل روسيا



لحظة وصول روحاني



الرئيس الإيراني ينزل من الطائرة



استقبال روحاني

المصدر : مصر ناين