مدير مستشفى أشمون العام حالات التلاميذ المشتبه بستممهم مستقرة

اصدر الدكتور سعيد العطار مدير مستشفى أشمون السنة، إن حالات التلاميذ المصابين باشتباه بالتسمم مستقرة بشكل كبير، وتم وضعهم تحت الملاحظة لحين الأستقرار الكامل للحالات.

وأكد العطار أنه تم الكشف الطبى على جميع الطلاب المنتقلين إلى المستشفى، والذين أصيبوا بتلبك معوى شديد وقىء وجارى عمل الإجراءات الكاملة معهم من أجل إسعافهم.

وأضاف العطار أنه يتم مشوفة العلامات الحيوية بالتلاميذ من أجل الوصول إلى أعلى معدلات التأمين، مؤكدًا أنه تم التأكيد على سيارات الإسعاف فى حالة تواجد أى خطورة بالحالات ليتم نقلها إلى شبين الكوم فورًا.

ويذكر أن مدرسة آل نجم الدين الأبتدائية كانت قد شهدت إصابة أعداد كبير من الطلاب عقب تناولهم وجبات من الكانتين المتواجد بالمدرسة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون السنة.

المصدر : مصر ناين