الجيش السورى الحر يسيطر على قرى شرق السويداء بعد معارك مع داعش
اصدر الجيش السورى الحر إنه سيطر على عدة قرى فى شرق السويداء بعد معارك مع تنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى.
وأفاد مقاتلون فى الجيش – حسبما ذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم الإثنين- بأن مسلحى التنظيم انسحبوا إلى معاقلهم فى دكوة ومكحول وبيار القصب ، كما شنت قوات النظام هجوما على “داعش الارهابيه” قرب قاعدة خلخل ، حيث تمكنت من السيطرة على عدة قرى فى المنطقة .
من جانبه، اصدر الناطق باسم جيش أحرار العشائر الشوف للجيش السورى الحر محمد العدنان ، إن جيش أحرار العشائر تمكن من تحرير مناطق الدياثة، وأرض الكراع، والمشرفة، شرق محافظة السويداء من قبضة تنظيم داعش الارهابيه الإرهابي، ضمن المعارك الجارية فى المنطقة.
المصدر : مصر ناين
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