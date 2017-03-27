محافظ أسيوط لنقيب الصحفيين ندعم حرية الصحافة والإعلام فى طرح الحلول

أكدالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية دور الصحافة والاعلام في كشف السلبيات وإعلام المواطنين بما يجري من أحداث والمساهمة في طرح الحلول لمشاكل المجتمع و التعبير عن آلام وهموم الأفراد وهي الصوت الحر والقناة الرئيسية بين المواطنين والتنفيذيين الذين يستطيعون من خلال ما ينشر تقويم خططهم بما يحقق المصلحة السنةة للدولة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين إستفسر خلالها على الإجراءات الامنية الاخيرة التى اتخذها محافظ أسيوط لتأمين مبنى الديوان السنة للمحافظة والمكاتب الرئيسية به.

وأشار المحافظ الى مدى تقديره لدور الصحفيين والاعلاميين وحريتهم فى ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات موضحا ان مبنى ديوان سنة المحافظة يتكون من جناحين احدهما افقى وبه المكاتب الرئيسية للمحافظة وقاعات الاجتماعات الرئيسية والجناح الآخر رأسى يتكون من 10طوابق وبه جميع ادارات المحافظة ومكاتب التسنةل مع المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال ويفصل الجناحين 3 أبواب جانبية.

واصدر بيان لمحافظ أسيوط ، إنه نظرًا لتصادف وجود مقر المركز الإعلامى بالدور الثالث بالجناح الأفقى الذى سيتم تطبيق الاجراءات الامنية عليه ، فتقرر تجهيز مركز اعلامى مناسب يتم تخصيصه للسادة الصحفيين والاعلاميين ومجهز بمؤسسات الكمبيوتر وشبكة الانترنت بالمبنى الرأسى بما يساعدهم فى استخدام هواتفهم الذكية وكاميراتهم واجهزة اللاب توب والاى باد الخاصة بهم فى تأدية عملهم بحرية ويسر منوها إلى سهولة انتاصدر الصحفيين من مركزهم الاعلامى الجديد إلى المبنى الرئيسي لحضور الاجتماعات واللقاءات مع تطبيق الاجراءات التأمينية الخاصة بالمبنى.

ومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين بجهود محافظ أسيوط فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للقضاء على مشاكل الاسكان والبطالة بالمحافظة معلنا زيارته للمحافظة لمشوفة وتفقد بعض المشروعات ولقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة .

يذكر أنالباشمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اتخذ منذ عدة أيام اجراءات وضوابط تأمينية على مبنى ديوان سنة المحافظة والمكاتب الرئيسية بمنع دخول الهواتف الذكية “ 3G و 4G ” واجهزة اللاب توب والكاميرات وتركها فى مكتب الامانات بإدارة امن الديوان السنة وذلك حفاظا على تأمين المنشأة والسنةلين بها على ان يطبق على جميع قيادات المحافظة والسنةلين بها والمترديين عليها.

المصدر : مصر ناين