أوقاف الإسماعـيلـية عدم إجراء تبديل بين الأئمة الإ بأمر كتابى من

اصدر إبراهيم رمضان المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف الإسماعيلية أن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات، ورؤساء المناطق، والمفتشين والأئمة بمختلف مراكز المحافظة بمسجد السلام الشوف لإدارة أوقاف الإسماعيلية.

وناقش وكيل الوزارة خلال اجتماعه، بمديري الإدارات ورؤساء المناطق والمفتشين والأئمة، مشوفة سير العمل بالإدارات، وكذا خطبة الجمعة، والقوافل والدروس، وفقاً لتعليمات الوزارة “مـؤكداً” على الأئمة بعدم إجراء البدل بين الإمام وزميله في خطبة الجمعة إلا بأمر كتابي من المديرية، على أن يتضمن الأمر الكتابي ختم المديرية، وسبب توجيه الإمام .

وأكــد “بــدران” فى بيان له اليوم على مديري الإدارات، ورؤساء المناطق مشوفة جميع الملحقات بالمساجد سواء كانت شوفة للأوقاف، أو للجمعيات الأهلية على أن يكون الإشراف الكامل للمديرية مشدداً على مديري الإدارات عدم السماح بقام بفتح أي حضانات، أو مكاتب تحفيظ، أو فصول تقوية مخالفة ، ومشوفة المكتبات داخل المساجد وفحصها جيدا ،وذلك تكون مسؤولية كاملة لمدير الإدارة، ومفتش خط السير، وإمام المسجد.

وأكد على أن ثبتت أي مخالفة تقع المسؤولية الكاملة علي مدير الإدارة، لافـتاً الى حصر المساجد التي ليس بها مجالس إدارات، ويتم عمل مجالس إدارات لها على الفور، مع اعتبار الموضوع هام والان ويشترط في المتقدم أن يكون مؤهلة الدراسي لا يقل عن دبلوم، وأن يكون أمين الصندوق موظفاً بالنظام.

وحضر الاجتماع، الشيخ فريد الزملوط معاون وكيل الوزارة، والشيخ السيد عطية مدير الدعوة، والشيخ جمال على مدير المشوفة، والشيخ لأحمد فؤاد رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية

المصدر : مصر ناين