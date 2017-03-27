لافروف تزايد التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا

اصدر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن التنسيق مع الولايات المتحدة فى سوريا مازال يتطلب الكثير من الأمور المرغوب فيها، وإن واشنطن بدأت تدرك أن الوضع يحتاج إلى تغيير.

وشدد على أن هناك تزايدا فى التفاهم المتبادل مع الولايات المتحدة حول سوريا.



وأضاف الدبلوماسى الروسى – فى تصريح نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية – “إن التنسيق فى الوقت الراهن يتطلب الكثير، بيد أن لدينا أسبابا تدعو إلى الاعتقاد بأن نظراءنا بدأوا فى إدراك أن الوضع يحتاج إلى تغيير.. دعونا نأمل فى أن نركز جميعا على الحرب على الإرهاب التى تعتبر مهمة ذات أولوية بدلا من محاولة الحصول على بعض المزايا السياسية فى سوريا“.

المصدر : مصر ناين