المخرج شريف البندارى يصور الجماعة فى أستوديو الأهرام

يصور المخرج شريف البندارى، أعدادا من المشوف الداخلية لمسلسله “الجماعة 2″، داخل أستوديو الأهرام، حيث يستمر عدة أيام فى ذلك الديكور، قبل أن ينتقل إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير أهم مشوف العمل وهو المعروف باسم “حادث المنشية“.

كما بدأ المخرج شريف البندارى فى عمل مونتاج الحلقات الأولى للبعض الثانى من مسلسله “الجماعة” تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وأيضا “بروموهات” المسلسل، والتى يظهر بها أغلب نجوم العمل، حيث من المقرر بثها على فضائية one، والتى تملك حق عرض المسلسل.

ومسلسل “الجماعة 2″، تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم شبه صابرين، وإياد نصار، وعبد العزيز مخيون، وآسر ياسين، وأحمد عزمى، وياسر المصرى، ومحمد فهيم، وعلا زينهم، ومحمد فهيم، ومحمد البياع، إضافة إلى ضيوف الشرف شبه محمود عبد المغنى وإدوارد، ومن إخراج شريف البندارى.

المصدر : مصر ناين