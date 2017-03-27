إحالة موظف بمديرية أمن البحر الأحمر للتأديبية لاستيلائه على ألف جنيه

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ” ف.ل ” موظف بالوحدة الحسابية بمديرية تأمين البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية ،لاشتراكه مع أحد أفراد الواجبة في تزوير كشوف مرتبات السنةلين واستيلائهما على 314 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التى باشرها محمد بخيت رئيس النيابة ، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة،عن تورط المتهم مع رقيب أول واجبة بإدارة الحماية المدنية بذات المديرية ، بالتزوير فى كشوف المرتبات الخاصة بالسنةلين بالإدارة المذكورة بإضافة 264 اسم وهمى بكشوف المرتبات.

المصدر : مصر ناين