معرض خيري للملابس بالمدينة الجامعية لطلاب كفر الشيخ

افتتح الدكتور ماجد القمري رئيس الكلية ، اليوم الاثنين، معرض خيري للملابس بالمدينة الجامعية طالبات ، وذلك لبيع الملابس الجديدة بأسعار رمزية للسنةلين والطلاب غير القادرين ،وشهد المعرض إقبالاً كبيرًا من الطلاب وعمال الكلية لشراء الملابس.

واصدر القمرى إن هذا المعرض يأتي فى إطار دور الكلية ،فى تشجيع التكافل الاجتماعي ودعم غير القادرين لمجابهة متطلبات الحياة، وأن العائد من المعارض التى تبيع الملابس بأسعار رمزية ،يتم دفعه كمصروفات دراسية للطلاب غير القادرين بالكلية .



رئيس كلية كفر الشيخ يفتتح معرض خيري



جانب من المعرض



المعرض بكلية كفر الشيخ

المصدر : مصر ناين