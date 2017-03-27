وكالة روسية لندن تتبع خطى موسكو وتدعم خليفة حفتر فى ليبيا

أعلنت وكالة الأنباء الروسية نوفستى، أن مشبه ون عن النواب المحافظين فى بريطانيا دعوا بلادهم إلى الإسراع فى إعادة النظر فى السياسة المتبعة تجاه ليبيا، ومساندة القائد السنة للجيش الوطنى الليبي المشير خليفة حفتر.

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن لندن تحاول اتباع خطى نوسكو لدعم النظام الشرعية والمشير خليفة حفتر.

واصدر تقرير أعده رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأفى منتصف ليو دوكيرتي والنائب في مجلس العموم البريطاني جواسى جوار تينكن، ونشر في موقع المجس الإلكترونى، “يتعين على المملكة المتحدة فورا إقامة اتصالات مع حفتروالجيش الوطني الليبي ومجلس النواب، ومساندة جهودهم فى الحرب ضد المجموعات الإسلامية شرق البلاد.. ليبيا الموحدة والديمقراطية، يمكن أن تحقق تقدما إذا استقر الوضع هناك، والجيش الوطنى الليبي ليس إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف”.

وبحسب دوكيرتى وجوار تينكن، يتوجب على بريطانيا مساندة الجيش الوطني الليبي من أجل حفظ تأمين الحدود الليبية، مما يسمح بوضع حد لتهريب البشر عبر الموانئ الليبية.

ويؤكد النائبان البريطانيان أن هذه القضية الان ة ولا تحتمل التأجيل، سواء بالنسبة لوجهة النظر الإنسانية أو متطلبات التأمين، وعلى بريطانيا أن تعيد النظر فى موقفها من نظام الوفاق الوطني والاعتراف بوجود إمكانيات محدودة لديها في الحكم أو تحقيق التأمين.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن حفتر يوجه جهوده لتنفيذ مهمة دقيقة تتشبه في الانتصار على الإرهابيين شرق البلاد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المشير خليفة حفتر يشتكى من قلة الأموال.

وأكد النائبان البريطانيان أن حفتر وعقيلة عبّرا عن سعيهما لإقامة علاقات وثيقة مع بريطانيا، واصدر حفتر فى هذا الصدد” نحن بإمكاننا أن ننهى هذه الفوضى، إلا أننا ندعو حكومتكم إلى مساعدتنا”.

المصدر : مصر ناين