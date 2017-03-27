إرجاء زيارة وزير الخارجية البريطانى إلى موسكو

أعلنت السفارة البريطانية فى موسكو أن زيارة وزير الخارجية بوريس جونسون إلى موسكو تأجلت ل تغير مواعيد لقاء وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسى “الناتو “.

واصدر ت السفارة البريطانية لدى موسكو- لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- “للأسف نحن مضطرون لتأجيل زيارة وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إلى روسيا، والتى كانت مقرره هذا الشهر على خلفية تغير مواعيد لقاء وزراء خارجية دول حلف الناتو”.

ولم تحدد السفارة موعد الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية البريطانى.

المصدر : مصر ناين