فلافيو آخر تلميذ فى مدرس الأهلى التدريبية

جاء انضمام الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق للجهاز الفنى لمنتخب أنجولا، ليكون بمثابة خطوة جديدة لجيل ذهبى بالأهلى اعتزل وبدأ مشواره من جانب آخر مع الساخرة المستديرة وهو التدريب.

انضمام فلافيو للجهاز الفنى لمنتخب أنجولا جاء قبل أيام قليلة من إعلان البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق اعتزال التدريب، وهى مُصادفة فــ”فلافيو” حقق نجاحات رائعة وتفوق كبير مع مانويل جوزيه.

فلافيو بات آخر تلميذ فى مدرسة جوزيه الذين اتجهوا لمجال التدريب، فقد سبقه أكثر من لاعب صال وجال فى الملاعب تحت إشراف المدرب البرتغالى.

ومن أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع جوزيه واتجهوا لمجال التدريب بعد الاعتزال عماد النحاس، الذى يتولّى حالياً تدريب فريق الشرقية وسبق أن حقق نتائج جيدة مع فريق أسوان الموسم الماضى.

وبخلاف فلافيو والنحاس هناك أيضاً محمد شوقى الذى يتولّى حالياً منصب مدرب مساعد ضمن جهاز أحمد حسام “ميدو” المدير الفنى للفريق الدجلاوى، وهناك أيضاً وائل رياض الذى كان يشغل منصب مدرب مساعد فى جهاز شوقى غريب بالإنتاج الحربى، لكن الجهاز بالكامل تقدم باستاصدر ته عقب الخسارة من دجلة 1/5 فى الدورى.

وهناك محمد عبد الله الذى يشغل حالياً مدرب مساعد مع مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، وطارق السعيد المدرب السنة لمنتخب المحليين، وأسامة حسنى مع حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب 99.

المصدر : مصر ناين