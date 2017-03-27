تطبيق خاصية حكم الفيديو بالدورى أول مايو و جنيه راتبه فى

كشف محمد نصر المخرج التليفزيونى، أن أول شهر مايو سيتم فيها تطبيق الحكم الإضافى بالصوت والصورة خلال المباريات، للوقوف على الأخطاء التى يقع فيها الحكام ومساعدتهم فى اتخاذ القرار الصائب.

شوف نصر خلال المؤتمر الصحفى بمشروع الهدف، أنه تم مخاطبة شركة برزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة والدورى من أجل توفير كاميرات لمساعدة الحكام فى مهمتهم خلال اللقاء، خاصة أن هذه المهمة ستحتاج لكاميرات معينة وأعداد معين من أجل إنجاز المهمة والقيام بها على أكمل وجه.

كما أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام، أن 1500 جنيه ستكون راتب الحكم الإضافى.