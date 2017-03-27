البيت الأبيض ينفى تسليم ترامب فاتورة لميركل تتضمن ديون ألمانيا

نفى البيت الأبيض تسليم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فاتورة للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل خلال زيارتها لواشنطن تتضمن قيمة ديون ألمانيا لدى حلف شمال الأطلسى “الناتو” .



واصدر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء “غير صحيحة“.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن ترامب قد سلم للمستشارة الألمانية فاتورة بمبلغ قدره 375 مليار دولار كدين بذمة ألمانيا لحلف الناتو.



المصدر : مصر ناين