رئيس الكونغو يصل إلى الجزائر فى زيارة دولة تستمر أيام

وصل رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو اليوم الإثنين، إلى الجزائر فى “زيارة دولة” تستمر أربعة أيام بدعوة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وكان فى استقبال الرئيس الكونغولى لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى – رئيس المجلس الشعبى الوطنى محمد العربى ولد خليفة ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة وأعداد من أعضاء النظام.



وتندرج هذه الزيارة فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التى تربط البلدين وستسمح لكلا الطرفين باستعراض تعاونهما الثنائى وتحديد سبل و وسائل تفعيله وتكييفه للفائدة المشتركة للشعبين الشقيقين“.



وسيتشاور رئيسا الدولتين – خلال الزيارة – حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما التحديات التى تواجهها البلدان الإفريقية لضمان السلم والتأمين والاستقرار فى القارة وكذا تطورها على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي.



وأظهر وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الجزائرى رمطان لعمامرة – فى تصريح للاذاعة الجزائرية الرسمية – أن العلاقة المتميزة بين البلدين تعمقت وتوطدت من خلال اللقاءات التى تمت على هامش الاجتماعات الإفريقية ،كما اتسمت بتطابق وجهات النظر.

وأضاف: “رئيس الكونغو الذى يعود إلى بلده الثانى الجزائر كان قد كلف خلال القمة الإفريقية برئاسة مجموعة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمساهمة فى حل الأزمة الليبية”، معربا عن تفاؤله بنتائج هذه المباحثات التى ستتم بين البلدين.

المصدر : مصر ناين