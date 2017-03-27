هيئة مؤانى البحر الأحمر تناقش تقسيط المديونية المالية للشركات الملاحية

أكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم اليوم عقد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ،برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة ،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ،حيث تم خلال الجلسة مناقشة أعداد من الموضوعات الهامة ، ومنها تعديل اللائحة المالية للهيئة و اتخاذ الاجراءات لاعتمادها من وزارة المالية .

كما ناقش المجلس تقسيط المديونية المالية للشركات الملاحية السنةلة بموانى الهيئة ،و وافق المجلس على التقسيط للشركات لمساعدتها فى زيادة نشاطها ،و استمرار العمل على الخطوط الملاحية و جذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية و الأجنبية للعمل بمؤانيها، مؤكدا على استمرار التنسيق و التعاون مع الشركات و الخطوط الملاحية ،لإزالة كافة العقبات و المعوقات التى تواجهها .

على جانب أخر قام المجلس بمناقشة ،زيادة فى المقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للسفن، نظير رفع درجة الاستعداد بالميناء لتأمين السفن و المنشآت أثناء عمليات التشغيل و الاصلاح .

وأشار يوسف أن المجلس وافق على إلغاء مساحة 40 الف متر مربع من المساحة المرخص بها لشركة مصر للألومنيوم بميناء سفاجا، لإعادة استغلالها فى أنشطة أخرى لزيادة تنمية موارد الهيئة ،و حسن استغلال اراضيها ضمن خطة الهيئة للمشروعات الاستثمارية .

و فى نفس السياق قام اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس الهيئة باستعراض تقرير مشوفة الخطة الاستثمارية للهيئة، خلال الفترة من 1/7/2016 الى أن 31/3/2017 ،و كذا نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 الى أن 28/2/2017 ،من حيث كمية البضائع المتداولة ،و التى بلغت 5 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للسنة الماضى، كما تم تداول 537 حاوية و وصول و سفر 452 الف راكب و 65 الف سائح بنسبة زيادة 5 % فى نسبة السياحة عن الفترة المثيلة للسنة الماضى .

المصدر : مصر ناين