نائبان ينهيان خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة الشرقاوية بشبرا الخيمة

استطاع النائب الدكتور صلاح حسب الله، والنائب الدكتور محمود عطية أعضاء مجلس نواب شبرا الخيمة، عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي البسطويسى والأسمر بمنطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة بحضور اللواء خالد عبد السلام نائب مدير تأمين القليوبية، والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والمئات من الأهالى .

وأكد حسب الله أنه نجح في إتمام الصلح بين العائلتين بعد عناء كبير ومساعي للتوفيق بين العائلتين الى أن تم إنهاء الخصومة بتقديم “الكفن” لإنهاء سلسال الدم بين العائلتين . وأشاد حسب الله بمجهودات القيادات التأمينية في شبرا الخيمة واهالى الشرقاوية .

. يذكز أنه تم اليوم الصلح بين عائلة بسطويسي وعائلة الأسمر، حيث قام عميد عائلة الأسمر الأستاذ هاني الأسمر بتقديم الكفن نيابة عن ابن أخيه محمود عبد السلام إلى عميد عائلة بسطويسي الحاج إبراهيم بسطويسى . وكان المدعو محمود عبد السلام قد طعن صديقه محمد شبل ٢٥ سنة بمطواه اثناء مشاجرة علي المشاركة في محل سايبر نت وفارق محمد شبل الحياة علي الفور .



أحد رجال التأمين المشاركين فى الصلح

الصلح بين العائلتين

العائلتين عقب الصلح

النائب صلاح حسب الله

تقديم الكفن

المصدر : مصر ناين