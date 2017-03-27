حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالوراق والنيابة تستعجل التحريات

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق بحبس عاطل انتحل صفة واجبى بالوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت المؤسسات التأمينية قد تمكنت من ضبط المتهم أثناء مشوفة العقيد عصام بركات رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالجيزة للحالة التأمينية، حيث تمكن من ضبط “إبراهيم.ح” عاطل، سابق اتهامه فى 4 قضايا، أثناء تفتيشه “محمد.س” سنةل والاستيلاء على حافظة نقوده مدعيًا أنه واجبى شوف لقسم الوراق.

المصدر : مصر ناين