القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسماعيلية

تمكنت المؤسسات التأمينية بالإسماعلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 متهمين تخصص فى سرقة المساكن بطريقة كسر الباب بآلة حادة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود عدة بلاغات إلى مأمور قسم ثالث الإسماعيلية باكتشاف المواطنين سرقة شققهم عن طريق كسر الباب بآلة حالة وسرقة بعض المؤسسات الكهربائية والمصوغات وبعض المتعلقات الخاصة.

على الفور تم تشكيل فريق كشف برئاسة العميد محمد عربان رئيس مباحث المديرية ضم المقدم إبراهيم النجار مفتش مباحث الإسماعيلية، والرائد محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث ومعاونوه النقباء محمد سكر ومحمد أشرف وعمر رجائى ومحمد المحمدى.

وتوصل فريق الكشف إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من “إسلام.أ.م” 23 سنة سنةل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية سبق اتهامه فى 12 قضية “سرقة” آخرهم قضية “سرقة مسكن”، و”إيهاب.م.م” 29 سنة سنةل مقيم دائرة قسم ثالث سبق اتهامه فى 3 قضايا “سلاح أبيض” و”وليد.ا.س” 24 سنة سنةل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب.

وأكدت تحريات فريق الكشف أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب باستخدام آلة حادة، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لضبط المتهمين.

وتمكن فريق الكشف أسفرت عن ضبط المتهمين بمناقشتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا ابصحتها وإعترفوا بارتكابهم الوقائع التالية واقعة سرقة مشغولات ذهبية (4 غوايش حريمى و5 غوايش أطفال وسلسلة حريمى و2 حلق أطفال وما شاء الله) و2 هاتف محمول و 2 جهاز لاب توب و100 ألف جنيه من داخل شقة “سليمان.س.م” 48 سنة أعمال حرة الإسماعيلية مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث وواقعة سرقة شاشة تليفزيون و7 آلاف جنيه من داخل شقة “أحمد.غ.ا” 32 سنة مندوب تأمين بشركة كهرباء الإسماعيلية مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث، وواقعة سرقة جهاز لاب توب وجهاز تاب وبعض الأوراق (عقود شقق وعقود إيجار) من داخل شقة “حسن.ا.م” 30 سنة طبيب أسنان مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث، وواقعة سرقة تليفون محمول من داخل شقة “عماد.ب.س” 36 سنة صاحب مخبز مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة السنةة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين