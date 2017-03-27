مرتضى منصور عمرى ما فاوضت مانويل جوزيه لتدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لم يتفاوض نهائيا مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، لتولى تدريب القلعة البيضاء منذ توليه رئاسة النادى.

اصدر مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إنه سبق له فى المقابل ة مانويل جوزيه أكثر من مرة وكان الخواجة يقابله بشكل جيد، لكنه لم يكن مرشحا لتدريب الزمالك نهائيا.

وعلق مرتضى منصور على قرار مانويل جوزيه باعتزال التدريب نهائياً قائلاً: “جوزيه اعتزل التدريب واعتزل الطاولة وعقبال ما يعتزل الخمرة”.

المصدر : مصر ناين