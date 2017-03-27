تحرير مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

نظمت مديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وتأمينية تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية بضرورة رجوع الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد محمد سنةر مدير إدارة المرور عن تحرير وضبط 1745 مخالفة مرورية متصنف ة وشملت 326 مخالفة مرورية متصنف ة “نموذج 125” و134 مخالفة إزالة ملصقات، و133 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 17سيارة، و263 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و70 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 65 رخصة لعدم الصلاحية الفنية وسحب 59 رخصة لمخالفة البيئة و169 مخالفة تجاوزسرعة “رادار” وسحب 105 رخصة لمخالفة خط السير و53 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و66 مخالفة عدم صلاحية الأنوار.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 26 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و60 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص “تحميل ركاب فى الصندوق” والسير عكس الاتجاه و62 مخالفة السير يسار الطريق و64 مخالفة عدم صلاحية الاطارات و73 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

المصدر : مصر ناين