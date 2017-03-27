الجارديان سناب شات يتفوق على تويتر ويحقق مليارات سنويا بحلول

كشف تقرير جديد لصحيفة “الجارديان” البريطانية أن سناب شات يمكن أن يصبح أكثر شعبية من تويتر وياهو فى غضون 3 سنوات بفضل الإعلانات مع توقعات بتحقيق شركة تطبيق الرسائل ذاتية التدمير إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار فى السنة قبل نهاية 2019.

وتستند هذه التوقعات على المعلنين الذين يستهدفون جمهور الشباب الذى يعتمد عليه أيضا تطبيق سناب شات، فأكثر من نصف مستخدمى الفيديو على سناب شات (51٪) أقل عمرا من 24 سنةا، مقارنة مع 23٪ بفيس بوك و17٪ على يوتيوب، وفقا لتحليل شركة أمبير.

ويرغب المعلنون أيضا رؤية منافسين حقيقيين أمام فيس بوك وجوجل، بعد الانتقادات اللاذعة التى تعرضا لها ل ممارساتهما الإعلانية، إذ تستحوذ الشركتان حاليا على 58٪ من سوق الإعلانات عبر الهواتف العالمية البالغ 141 مليار دولار أمريكى.

واصدر “كاثى بويل” المحلل الرئيسى فى شركة ماركيتر، التى أصدرت هذه التوقعات: “كثيرا ما تسمع المعلنين الذين يقولون أنهم يشعرون بعدم الارتياح لأن بعض ا كبيرا من الإنفاق الإعلانى يذهب إلى لاعبين اثنين فقط، فإذا كان هناك منافس ثالث أو رابع فسيكونون مستعدين لتوزيع أموالهم خارج الاحتكار الثنائى”.

وأشار “مارتن سوريل” الرئيس التنفيذى لشركة WPP للإعلانات مؤخرا إلى قدرة سناب شات على أن يصبح “القوة الثالثة” ولكن العديد من المستثمرين والمحللين لا يزالون حذرين من مستقبل التطبيق.

المصدر : مصر ناين