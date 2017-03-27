أحمد حسن فى النيابة تعرف على السبب

امتثل أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق للتحقيق اليوم، الاثنين، فى البلاغ المقدم ضده من جانب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك بتهمة السب والقذف.

وتواجد الصقر فى مقر النيابة وأدلى بأقواله فى البلاغ المقدم ضده من جانب عضو مجلس النواب، يتهمه فيه بالسب والقذف وردا على جميع من جاء فى البلاغ.

ومن المنتظر أن يصدر أحمد حسن بيانا خلال ساعات لتوضيح الموقف القانونى، بعد خضوعه للتحقيق فى مقر النيابة، وللرد على اتهام رئيس الزمالك له بالسب والقذف.

المصدر : مصر ناين