الشباب والرياضة وجامعة طنطا يناقشان استعدادات المؤتمر الوطنى للشباب بالغربية

استقبل الدكتور مدثر أبوالخير نائب رئيس كلية طنطا لشئون الطلاب والتعليم، محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربية ،للتنسيق لبدء الإستعدادت للمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الغربية.

يأتي المؤتمر انطلاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب وعقد مؤتمر للشباب بجميع المحافظات ،إيمانا بدورهم وتشجيعهم ،للاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم علي الإبتكار والإبداع في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور مدثر ابوالخير، على رفع درجة الاستعدادات القصوى للمؤتمر الوطني للشباب،مساهمة كلية طنطا بكافة الإمكانيات ،لنجاح المؤتمر الذي سيعقد علي مدار ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات بالكلية .

حضر الاجتماع محمد جود مديرإدارة البرلمان والتعليم المدني، وهند نجيب مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد الجوهري ومحمود ممتاز منسقي الشعب البرلمانيه بالمديرية.

المصدر : مصر ناين