فى ذكرى وفاته لبلبة تكشف عن سر فى حياة أحمد زكى؟

شارك الفنان أحمد زكى مع الفنانة لبلبة فى فيلمين وهما “ضد النظام” للراحل المخرج عاطف الطيب و”معالى الوزير” مع المخرج سمير سيف ولكن كانت الفنانة لبلبة من الأصدقاء المقربين للنجم الراحل أحمد زكى وجراء ذلك اتصلنا بها لتحيى معنا ذكراه يوم رحيله فماذا اصدر ت لبلبة عن أحمد زكى الفنان وأحمد زكى الإنسان؟

الفنانة لبلبة اصدر ت عن أحمد زكى الفنان إنه من الفنانين الذين يتعايشون مع الشخصية قبل وأثناء وبعد التصوير ويكون شخصا آخر غير أحمد زكى الذى نعرفه وأنا اكتشفت ذلك فى فيلم “ضد النظام” الذى جمعنى به لأول مرة.



أحمد زكي ولبلبة في فيلم ضد النظام

وأضافت لبلبة: أى مشبه يقف أمام أحمد زكى لابد أن يكون منتبها جدا لأنه مع إعادة كل مشهد تجده مختلفا والمشبه الذى أمامه إذا لم يكن واعيا جراء ذلك فسوف يتوه منه والمشبه الشاطر أمامه لابد أن يأخذ من أدائه ويعطيه أو بمعنى لغة التمثيل لابد أن يكون المشهد “سخن”.

وأشارت لبلبة: الفنان الراحل أحمد زكى عندما عملنا سويا لم يكن هناك فيديو لإعادة مشوفة المشهد الذى تم تصويره فى السينما وهو كان لا يريد مشوفة أعماله الى أن بعد عرضها وأذكر أنه فى العرض الخاص لفيلمه “أيام السادات” عندما خرج قبل عرض الفيلم سألته لماذا خرجت فاصدر لى: أنا بخاف ماعجبش المشوفين.



لبلبة وأحمد زكى جمعهما فيلمين هما معالي الوزير وضد النظام

وكشفت الفنانة الجميلة عن سر فى الحياة الفنية للراحل أحمد زكى وهو أنه قبل تجسيده لشخصيات عبد الحليم حافظ والرئيس محمد أنور السادات كان قد قلدهما لها أثناء تصوير فيلم “معالى الوزير” وبدأ الأول بتقليد عبدالحليم حافظ وعندما ضحكت جدا قلد لى بعدها السادات وكان معنا المخرج سمير سيف ويبدو أنه كان يجرب فينا رد الفعل على تشخيصه السادات وعبد الحليم.

أما عن أهم ما يميز الفنان الراحل فاصدر ت لبلبة: أهم ما يميزه هو إحساسه العالى فهو لا يقول الحوار فقط ولكنه يتعايشه وتجد عيناه “تقلب” ويتحول إلى الشخصية وكان جهازه العصبى يتوتر ويتعب ل ذلك وأنا أيضا شبه ه فى ذلك الأمر فهو كان فنانا متأعداد المواهب وكانت لديه قدرة على تجسيد أى شخصية وكانت أذنه موسيقية وجراء ذلك تجده يغنى ولا ينشز مطلقا وكان ملكا فى الارتجال وكانت له بصمته وأحمد زكى بصمته لا مثيل لها الى أن الآن.

أما عن أحمد زكى الإنسان فاصدر ت لبلبة: على المستوى الإنسانى كان كريما جدا وخير جدا وضميره دائما “صاحى” وكان أصدقاؤه المقربون قلة وأذكر أنه فى التصوير وهو سر آخر لا يعرفه الكثيرون كان يأتى الإنتاج بوجبات وكان هو يشترى وجبات على حسابه الخاص ويوزعها على فريق العمل فالكرم كان عنوانه فى أى مكان يذهب إليه.



فيلم ضد النظام بطولة احمد ذكي ولبلبة



لبلبة وأحمد زكي في فيلم ضد النظام

المصدر : مصر ناين