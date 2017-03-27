تضرر ألف شخص بسبب زلزال قوى ضرب مقاطعة يوننان الصينية

تسبب الزلزال القوى الذى ضرب محافظة يانغبى بمقاطعة يوننان فى جنوب غربى الصين اليوم الإثنين، فى الإضرار بحياة ما يقرب من 16 ألف مواطن، ولكن لم ترد أى أنباء عن وقوع إصابات الى أن الآن.



وحسب مركز شبكات الزلازل الصينى تم رصد مركز الزلزال، الذى بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ووقع فى الساعة الثامنة صباحا تقريبا بتوقيت بكين، على عمق حوالى 12 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 25.89 درجة شمالا وخط طول 99.8 درجة شرقا.



واصدر ت النظام المحلية فى بيان رسمى انه تم الابلاغ عن وقوع أضرار فى ثمانى بلدات شوفة اداريا لمحافظة يانغبى، حيث انهار أعداد من المنازل، وتضررت الكثير منها كما اثر الزلزال على المدارس والسدود ومرافق المياه فى المنطقة.



وحسب المركز، ضربت 4 هزات بقوة تراوحت بين 3 إلى 4.7 درجات على مقياس ريختر المنطقة نفسها قبل وبعد وقوع الزلزال.



ونقلت وكالة شينخوا الصينية للانباء عن وانغ تساى شون، مسئول الإعلام فى محافظة يانغبي، إن مركز الزلزال كان فى منطقة تهدمت بها المنازل فى قريتى آجيا وبوبينغ فى المحافظة.



وذكر وانغ أن فرق الاغاثة يبذلون جهدهم لمد يد المساعدة للاهالى فى المناطق المتضررة.

المصدر : مصر ناين