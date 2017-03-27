أمين صندوق الترسانة يكشف المؤامرات فى مجلس الشواكيش

أكد أيمن على أمين صندوق نادى الترسانة، أن هناك أعضاء بمجلس الإدارة قادوا مؤامرة لتولى شاكر عبد الفتاح قيادة الفريق الأول بالنادى، خلال فترة ولايته الثانية بقلعة الشواكيش.

اصدر على فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن شاكر عبد الفتاح تولى القيادة الفنية للفريق 3 مرات، بعد رحيله المرة الأولى، تولى رأفت مكى، وتم عمل مؤامرة للإطاحة بالأخير عن طريق صلاح عبد الفتاح نائب رئيس النادى ومؤمن شاكر عضو المجلس ونجل المدير الفنى، بالإضافة إلى رجب عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة، ليتم رجوع شاكر عبد الفتاح مرة أخرى لقيادة الفريق.

أضاف أمين صندوق الشواكيش أن الولاية الثالثة التى جاء فيها عبد الفتاح تمت بموافقة مجلس الإدارة نظرا لحاجة الفريق إلى جهوده لانتشال الفريق من كبوته.

يذكر أن الأحداث داخل نادى الترسانة مشتعلة، ل تبادل التصريحات والاتهامات بين أعضاء المجلس

المصدر : مصر ناين