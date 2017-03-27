تأجيل محاكمة شخصين قتلا حارس فيلا وزوجته فى عين شمس لـ أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة شخصين أحدهما بائع والآخر سمسار عقارات، لذبحهما حارس فيلا وزوجته بمنطقة عين شمس إلى 29 أغسطس.المقبل

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم “ربيعى ص”، 40 سنةا، مع “أميل ح”، بائع، على التخلص من المجنى عليهما، بهدف الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 88 ألف جنيه كان بحوزة المجنى عليهما.

وكشفت تحقيقات النيابة السنةة، أن المتهم ” أميل”، والذى توفى خلال محاكمته، كانت تربطه علاقة اجتماعية مع المجنى عليهما، وكان يتردد عليهما باستمرار، وذلك بعد أن تقدم لخطبة ابنتهما الكبرى، وأبدى رغبته فى الزواج منها، ونظرًا لتوطيد العلاقات بينهما لم يتردد المجنى عليه فى الافصاح عن رغبته فى شراء منزل بعين شمس، وبالفعل طلب منه معاونته لإيجاد منزل ملائم.

وقبل الواقعة بثلاثة أسابيع اتفق “إميل” مع ربيعى على ايجاد منزل للمجنى عليه زوجة حارس العقار، إلا أن ربيعى اقترح التخلص من حارس الفيلا والاستيلاء على المبلغ الذى بحوزته، نظرًا لمرور كلا منهما بضائقة مالية.

وليلة وقوع الجريمة علم المتهمين بوجود المجنى عليها الثانية بمفردها، وطرقوا عليها الباب ثم سددوا إليها عدة طعنات نافذة، أسفرت عن مصرعها، وانتظروا لحين حضور زوجها، وبالفعل تخلصوا منه بعدة طعنات وقاموا بإشعال اللهيب فى المنزل، وفرا هاربين.

المصدر : مصر ناين