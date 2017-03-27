وادى دجلة يفوز على مدينة نصر / فى ثانى مواجهاته الودية

فاز وادى دجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، على فريق مدينة نصر بنتيجة 2/0 فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الاثنين بمعسكر دجلة فى العين السخنة، استعدادا لمواجهة لنصر للتعدين على استاد أسوان، يوم الجمعة 31 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أهداف الفريق الدجلاوى كل من محمد بيسو فى الدقيقة 3، ومحمد شريف فى الدقيقة 44، ودفع “ميدو” بأكبر أعداد من اللاعبين لتجهيزهم قبل مواجهة النصر للتعدين.

وكان دجلة خاض مباراة ودية أولى أمس الأحد، أمام روجريس من دولة “لاتفيا”، وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بنتيجة 3/0 أحرزهما الثلاثى عمر مرموش فى الدقيقة 13، ويوسف أوباما فى الدقيقة 30، ومحمد بيسو فى الدقيقة 63.