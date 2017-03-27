وفاة مبيض محارة فى مشاجرة مع زملائه بالشرقية

توفى مبيض محارة من قرية “شنيت الحرابوة” الشوفة لدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، اليوم الاثنين، داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى بالمخ؛ إثر تعرضه لضرب مُبرح على يد اثنين من زملائه خلال عمله بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول “محمد.ع.ر” 31 سنةًا مبيض محارة مُقيم بقرية “شنيت الحرابوة” بمركز كفر صقر لمستشفى الزقازيق الجامعى، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته غير مستقرة.

وبسؤال “على.ا” ابن خالة المجنى عليه أفاد أن وراء الواقعة “محمد.ب.أ.ع” مبيض محارة وزميل المجنى عليه، ل مشاجرة بينهما، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 243 / 78 جنح ثان الزقازيق لسنة 2017.

وتبين من تحريات فريق الكشف الجنائى أنه أثناء تواجد المجنى عليه بقريته يوم 19 مارس الجارى، وخلال عمله بإحدى الشقق، حدثت مشادة كلامية بينه وزميله “محمد.ب.أ.ع”، قام على إثرها الأخير باستدعاء “محمد.أ.ع” أحد أقاربه، وتعدوا بالضرب عليه، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخل بالمخ.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 322 / 53 جُنح كفر صقر لسنة 2017، وجرى ضبط المتهم، فيما أمرت النيابة السنةة، بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين