نائب رئيس اليمن خبيرا إيرانيا يديرون معركة الحديدة

أكد الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، أن صنعاء تحتضن 150 خبيرا عسكريا إيرانيا وعراقيا من الحشد الشعبى ولبنانيا من حزب الله، مشيرا إلى أن أكثر من 58 خبيرا إيرانيا يديرون معركة الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية.



وكشف الأحمر ، فى تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين ، النقاب عن أول عمل للانقلابيين بعد إسقاط صنعاء كان إطلاق سراح عشرات السجناء والمعتقلين الإيرانيين من جواسيس وغيرهم ..مؤكدا أنه لولا التحالف العربى لذهب اليمن إلى الصف الإيراني.



واصدر نائب الرئيس اليمنى : إن معركة صنعاء تسير وفق الخطط العسكرية المعدة ، منوها بأنها تنفذ بنجاح فى جميع الجبهات.

المصدر : مصر ناين