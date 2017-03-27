لجنة حقوق الإنسان بمديرية أمن الدقهلية تزور طفلا حاول ثلاثة أحداث اغتصابه

زار وفد من لجنة حقوق الإنسان بمديرية تأمين الدقهلية الطفل “م.ا” 10 سنوات المتعدى عليه من قبل ثلاثة أحداث بقرية ميت خميس الشوفة لمركز المنصورة،

وقام العقيد محمد شمس مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية تأمين الدقهلية، والنقيب إيمان وجدى والملازم أول ندا أحمد بزيارة الطفل بمنزله وقدم الوفد بعض الهدايا والحلويات للطفل، بينما قدموا دعما معنويا بقيامهم بتخصيص أخصائى نفسى لمشوفة حالة الطفل، بالإضافة إلى استمرار الاتصال الدائم مع الأسرة للحفاظ على حالة الطفل النفسية ومشوفته.

يذكر أن اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية تلقى إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد سيد خشبة، مفتش مباحث مركز المنصورة، بقيام ثلاثة أطفال بقرية ميت خميس الشوفة لدائرة المركز باستدراج طفل 10 سنوات لإحدى المناطق النائية بالقرية وقاموا بهتك عرضه.

وعلى الفور أمر الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز بتشكيل فريق كشف لضبط المتهمين، وتم ضبط “م.ا” 13 سنة و”ا.و” 14 سنة، و”ع.ا” 12 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة السنةة التى أمرت بحبس المتهمين بإحدى دور الرعاية، وقررت عرض الطفل على الطب الشرعى لبيان حالته.

المصدر : مصر ناين