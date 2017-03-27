ألف جنيه كاش من الدراجات لأهل لاعب المنتخب المتوفى

تسلم أهل إسلام ناصر لاعب منتخب الدراجات، الذى وافته المنية فى جنوب أفريقيا، من مسئولى اتحاد اللعبة مبلغ 100 ألف جنيه كاش، كبعض من مستحقات اللاعب لدى الاتحاد الأفريقى الذى يترأسه وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصرى أيضا.

كما تسلم أهل اللاعب الذى توفى خلال البطولة الأفريقية بجنوب أفريقيا، شيكا بنكيا بقيمة 50 ألفا كمصاريف ومستحقات دفن اللاعب، مع وعد بتحمل تكاليف المستوصف الصحى.

كان أهل اللاعب قد رفضوا وعود وجيه عزام خلال المؤتمر الصحفى، الذى تم عقده أمس، ورفضوا الانصراف إلا بعد ضمان حق ابنهم.

المصدر : مصر ناين