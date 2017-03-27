ضبط سيدة أوكرانية قتلت زوجها فى بلادها وهربت إلى مصر للاستجمام

ألقت قوات التأمين المصرية القبض على سيدة أوكرانية تبلغ من العمر 23 سنةا، قتلت زوجها وفرت إلى مصر فى رحلة استجمام، وفقا لما أعلنته وكالة “نوفستى أوكرانيا” الروسية.

وأظهر ت الواجبة الأوكرانية أنه بناء على أمر من المحكمة تم الإعلان عن مذكرة اعتاصدر دولية، وألقى القبض عليها من قبل قوات التأمين المصرية، حيث بدأت إجراءات التسليم التى سوف تستغرق نحو شهر، وبعد ذلك سوف يتم تسليمها إلى أوكرانيا للتحقيق والمقاضاة الجنائية.

وكان قد أعلن الموقع الرسمى لواجبة مقاطعة روفنا الأوكرانية أن الشابة قتلت زوجها، قبل أن تفر إلى مصر فى رحلة استجمام، ووفقاً لرواية المحققين، قامت بتوجيه 4 طعنات قاتلة لزوجها، ثم لفت جثته فى أكياس للقمامة، وخبَّأتها فى غرفة الخزانة بالمنزل، بحسب وكالة “نوفوستى”.

وقبل أن تتوجه الشابة إلى والدتها طالبةً منها رعاية طفليهما، فيما قامت بالسفر إلى خارج البلاد بحجة الاستجمام والراحة.

وقد توصل المحققون إلى أن المرأة غادرت مطار كييف الدولى متجهة إلى مصر فى منتصف ليل 8 فبراير الماضى، وفى اليوم التالى، أبلغ صديق للضحية الواجبة عن اختفائه، لتكتشف مصرعه.

المصدر : مصر ناين