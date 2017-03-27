ضبط سلع منتهية الصلاحية بمنافذ إحدى الجمعيات بالبحيرة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة عن مخالفات عديدة خلال حملتها المفاجئة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمركز إيتاى البارود للتأكد من أسعار السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وتم ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ببعض منافذ البيع بإحدى الجمعيات، كما تم رصد عدم وجود شهادات صحية لمعظم السنةلين فى بيع المواد الغذائية بالمحلات التجارية التى تفقدتها حملة الرقابة.

ورصدت حملة الرقابة الإدارية تدوين أختام صلاحية على منتجات اللحوم المصنعة مخالف للمعايير الصحية والرقابية والتى تتضمن 9 شهور كحد أقصى لصلاحية تلك المنتجات المصنعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط محتكرى السلع الغذائية والمضاربين فى السوق السوداء .

وتفقدت الحملة أعدادا من المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية بمركز إيتاى البارود والقرى الشوفة لها ومنها قريتى امليط ونكلا العنب.

وتفقدت حملة الرقابة الإدارية بمشاركة مسئولى مديرية الصحة والتموين فرع شركة “كازيون” للسلع الغذائية ومخازنها للوقوف على مدى جودة السلع المقدمة للمواطنين وكذلك مدى الالتزام بالأسعار المعلنة والشروط الصحية والتموينية.



الرقابة الادارية بالبحيرة الرقابة الادارية بالبحيرة



الرقابة الإدارية بالبحيرة الرقابة الإدارية بالبحيرة



الرقابة الادارية بالبحيرة الرقابة الادارية بالبحيرة



الرقابة الادارية بالبحيرة الرقابة الادارية بالبحيرة

المصدر : مصر ناين