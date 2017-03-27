مقتل مسلحين و جنود فى هجوم جنوب اليمن

قتل ستة مسلحين متطرفين بينهم انتحارى وخمسة جنود يمنيين الاثنين فى هجوم نسب للقاعدة استهدف مبنى حكوميا فى محافظة لحج فى جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

واصدر مسؤول تأمينى إن “سيارة مفخخة يقودها انتحارى انفجرت عند مدخل مبنى” السلطة المحلية فى مديرية الحوطة، كبرى مدن لحج، أعقبه “هجوم مسلح من قبل الإرهابيين” فى محاولة للسيطرة على المبنى.

وأضاف: “تمكنا من قتل خمسة بينهم ثلاثة يرتدون أحزمة ناسفة فيما استمرت المواجهات فى محيط المبنى مع مسلحين إرهابيين شاركوا فى الهجوم“.

وقتل خمسة جنود فى الهجوم بحسب المصدر ذاته الذى اصدر ، إن المسلحين كانوا متنكرين فى أزياء عسكرية. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع ثلاثة جنود.

واصدر عبد الفتاح هيثم أحمد نائب محافظ لحج فى بيان، إن مسلحين من تنظيم القاعدة نفذوا الهجوم.

وفى نهاية يناير 2017، قتل فى الحوطة القيادى المحلى فى تنظيم القاعدة عمار قائد فى تبادل إطلاق نار مع قوات التأمين بعدما رفض الاستسلام.

ويشهد اليمن منذ السنة 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء فى أيدى المتمردين فى سبتمبر من السنة نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودى على رأس تحالف عسكرى فى النزاع فى مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على اجزاء كبيرة من البلد الفقير.

واستفادت المجموعات الجهادية من النزاع لتعزيز نفوذها خصوصا فى جنوب اليمن.

المصدر : مصر ناين