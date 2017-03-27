عضو الترسانة ردا على اتهامات أمين الصندوق مش فى دماغى

رد رجب عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادى الترسانة، على التصريحات التى وجهها أمين على أمين الصندوق بالنادى، عن وجود مؤامرة من مجلس إدارة الشواكيش، أطاحت برأفت مكى من القيادة الفنية للفريق، لتولى شاكر عبد الفتاح بدلا منه، بأن هذا الكلام لا يعنيه، ولا يهمه.

أضاف عبد اللطيف أن كل ما ياصدر لا يهمه، خاصة أن الفترة الحالية كل ما يهم المجلس هو لم الشمل، وانتشال النادى من الأزمات التى تحيط به، ومحاولة تصحيح الأخطاء.

يذكر أن أيمن على أمين صندوق النادى، أكد أن أعدادًا من مجلس إدارة النادى قاد مؤامرة للإطاحة برأفت مكى، وتولى شاكر عبد الفتاح بدلا منه، وهم صلاح عبد الفتاح ومؤمن شاكر ورجب عبد اللطيف.

المصدر : مصر ناين