ضبط سائق بحوزته كيلو بانجو خلال كمين أمنى بقنا

القت المؤسسات التأمينية بقنا، القبض على سائق لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة أثناء قيادته سيارة، وعثر بحوزته كيلو بانجو، وذلك خلال كمين تأمينى بمركز نجع حمادى، وباشرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، بتمكن النقيب عمر فايد ضابط بفرع الكشف من ضبط سائق يتاجر فى المواد المخدرة يدعى “عصام .ا 20 سنة، مقيم بدائرة مركز نجع حمادى، أثناء قيادته سيارة بمنطقة نجع حمادى.

وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وترويجها على عملائه بدائرة القسم، وتحرر محضر للمتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين