عمرو مرعى وناصر ماهر يقودان منتخب المحليين أمام بنين

يخوض المنتخب الوطنى للمحليين بقيادة هانى رمزى، أول مباراة ودية له اليوم على استاد الدفاع الجوى فى تمام السابعة مساء أمام منتخب بنين، فى إطار استعدادات منتخب المحليين لمباراة المغرب، المقرر لها أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين المقامة فى كينيا 2018.

وأعلن الجهاز الفنى التشكيل الرسمى ويضم: محمد عواد فى حراسة المرمى، وحسين الشحات وأحمد سامى ومحمود علاء ومحمد حمدى، ونور السيد ومحمود متولى وهشام محمد وإبراهيم حسن وناصر ماهر وعمرو مرعى.

ودية اليوم أمام بنين تحمل أهمية كبرى للجهاز الفنى للمنتخب، حيث إنها أول تعارف بين المنتخب وبين الجماهير المصرية والمسئولين، وعلى الرغم من تولى الجهاز الفنى المسئولية منذ فترة بسيطة، إلا أن رمزى ورفاقه قبلوا التحدى إلا فى تحقيق إنجاز بالتأهل لأمم أفريقيا للمحليين لأول مرة فى تاريخ مصر.

المصدر : مصر ناين