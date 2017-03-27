بالصور المنوفية تنظم احتفالا لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية اليوم احتفالية الأم المثالية لسنة 2017 بقاعة المؤتمرات بالاستاد الرياضى بشبين الكوم تحت رعاية الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية.

حضر الاحتفالية اللواء عمرو عزمى سكرتير سنة المحافظة ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى والثقافة بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس المجلس القومى للمرأة، حيث بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهورى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فقرة موسيقية.

وفى كلمته أظهر الأحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأنه قد تم تلقى 45 طلبا فى مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير السنة للمحافظة وعضوية مشبه ى المجتمع المدنى وتم فرز الطلبات بكل شفافية ووضوح واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط، حيث فازت نور الهدى عبد العظيم كأم مثالية على مستوى محافظة المنوفية.

وفازت فتوح محمد شحاتة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية كأم بديلة، سهير الطوخى لمركز ومدينة بركة السبع، منى عبد الله عبد الحميد لمركز ومدينة قويسنا، ماجدة يونان خليل لمركز ومدينة أشمون، عواطف محمد رمضان لمركز ومدينة تلا، عفاف أحمد طمان لمركز ومدينة شبين الكوم، فوزية علوانى على لمركز ومدينة السادات، نادية عبد الرازق خليفة لمركز ومدينة منوف.

ومن جانبه وجه عزمى الشكر لكل الأمهات، مشيرا إلى قدرة الأم المصرية على تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهى رمز للتضحية والعطاء، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تأتى تكريما لجهود كل الأمهات اللاتى أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء، كما قام السكرتير السنة بتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية على الأمهات المكرمات.

وقدم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء مجتمع سليم قائم على الحب والعطاء والتفانى فى حب الوطن واللاتى يقدمن الشهداء كل يوم من أجل رفعة هذا الوطن.



المحافظ والأمهات المحافظ والأمهات



تكريم الأمهات بالمنوفية تكريم الأمهات بالمنوفية



جانب من حفل التكريم جانب من حفل التكريم



محافظ المنوفية محافظ المنوفية

المصدر : مصر ناين